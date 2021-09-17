Забастовки вынудили крупнейшую транспортную компанию поднять зарплаты

Самый крупный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn, отвечающий в том числе за немецкое «наземное метро», заявил, что готов поднять зарплаты сотрудникам. Как сообщает Associated Press, череда забастовок вынудила транспортную компанию Deutsche Bahn повысить жалование примерно на 3,3 процента в течение 32 месяцев и за этот период дважды выплатить сотрудникам от 800 до 1000 евро (940—1180 долларов).

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Глава профсоюза машинистов Клаус Везельский назвал сделку «хорошим компромиссом» для обеих сторон. Соглашение, которое остановило череду забастовок, стало возможным благодаря вмешательству двух губернаторов. Последняя стачка в начале сентября продлилась неделю и затронула многих пассажиров и путешественников, возвращающихся домой из отпуска.

Из-за давления, которые оказывают профсоюзы на компании и целые индустрии, некоторые предприятия стараются не допускать формирования рабочих объединений. Так, например, среди известных противников профсоюзов — техногигант Amazon. Компания даже увольняла работников за попытку бороться за свои права.

Схожая практика существует и в Tesla. Генеральный директор производителя электрокаров Илон Маск не раз высказывался против профсоюзов. Однако после того, как компания уволила активиста Ричарда Ортиса, власти США обязали Маска удалить твит с критикой профсоюзов и восстановить сотрудника на работе.

