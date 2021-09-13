Илон Маск раскритиковал налоговые льготы для конкурента

Генеральный директор Tesla Илон Маск раскритиковал закон, который может принести выгоду отдельным производителям электромобилей. Как сообщает Insider, 10 августа члены Палаты представителей предложили предоставить налоговые льготы в размере 4500 долларов на покупку электромобилей у компаний, объединенных в профсоюзы.

От принятия закона выиграют такие конкуренты Tesla, как General Motors, Ford и Chrysler. Они входят в Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности (UAW). На компаниях, которые не объединены в профсоюзы, закон скажется негативно. К таким предприятиям относится американская Tesla, а также иностранные автопроизводители, не входящие в профсоюзы США. Так, например, Toyota и Honda выступили против налоговых льгот. Toyota заявила, что закон дискриминирует автопроизводителей из-за их решения не объединяться в профсоюзы.

Маск высказался против нового законопроекта в своем Twitter-аккаунте. «Это написано лоббистами Ford / UAW, которые собирают свои электромобили в Мексике. Непонятно, какую пользу это принесет американским налогоплательщикам», — написал генеральный директор Tesla.

Один из пользователей Twitter написал, что президент США Джо Байден должен ставить в приоритет автомобили американского производства. Маск ответил на этот комментарий, отметив официальный аккаунт главы государства.

Антипрофсоюзная позиция Tesla привела к напряженности между администрацией Байдена и компанией. В августе президент провел мероприятие, посвященное американским электромобилям, на котором не было Tesla. Маск по этому поводу написал в своем Twitter-аккаунте: «Странно, что Tesla не пригласили».

Tesla исторически выступала против объединения в профсоюзы. Компания не приветствовала профсоюзных активистов и в рядах своих сотрудников. Один из работников и участник кампании «Справедливое будущее в Tesla» Ричард Ортис даже был уволен за то, что распространял профсоюзную литературу в нерабочее время. Однако сотруднику удалось оспорить решение начальства. Национальное управление по трудовым отношениям США обязало Илона Маска удалить твит с критикой профсоюзов, а также восстановить активиста на работе и компенсировать ему потерю заработка и льгот.

