В Германии забастовка машинистов привела к сбоям в работе транспортной системы

В Германии машинисты поездов объявили о всеобщей забастовке, которая продлится с 10 по 13 августа, стачка привела к сбоям работы транспортной системы страны. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

О начале стачки заявил глава «Профсоюза машинистов Германии» (GDL) Клаус Везельски (Claus Weselsky). Машинисты хотят повышения зарплаты на 3,2 процента, а также выплату единоразовой премии за 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Кроме того, ее сумма должна составить 600 евро.

По словам Везельски, за начало забастовки проголосовало 95 процентов железнодорожников. «Это больше того, чем мы ожидали. Результаты голосования очень четко показывают настроение нашего персонала, менеджеры набивают себе карманы, пока наши парни недополучают деньги», — заявил глава профсоюза.

Бастуют машинисты как пассажирских, так и грузовых поездов. Сообщается, что в стачке также примут участие дальнобойщики. Забастовка происходит в разгар летнего курортного сезона и на фоне оживления экономической жизни в стране. В Германском железнодорожном концерне (Deutsche Bahn, DB) охарактеризовали стачку как «ненужную эскалацию». В настоящий момент отменено 75 процентов рейсов. Пассажирам возвращают деньги за билеты и предлагают пересесть на автобусы.

Забастовка машинистов станет первым подомным инцидентом с декабря 2018 года, когда водители поездов объявили о приостановке работы на четыре часа.