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05:30, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Американский журналист назвал терроризмом действия ВСУ в Донбассе

Американский журналист Моррис назвал действия ВСУ в Донбассе терроризмом и геноцидом

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Американский журналист Клейтон Моррис назвал действия украинских сил в Донбассе терроризмом и геноцидом в эфире программы Redacted News.

Комментируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенным пунктам, Моррис отметил, что это происходит с 2014 года. «Непрерывный геноцид и терроризм», — констатировал он. Конфликт начался с того, что тогда украинская артиллерия нанесла удар по Донбассу, и только «необразованный человек» не может этого понять, заявил журналист.

Также Моррис напомнил о том, что совсем недавно ВСУ ударили по Донецку и Запорожской области, а их целью были территории, на которых нет военных объектов. Однако западные СМИ «проигнорировали несколько массивных смертельных атак со стороны Украины». «Вы не увидите этого на главных телеканалах страны», — добавил он.

Ранее Клейтон Моррис рассказал, что президент США Джо Байден и его окружение все больше внимания обращают на конфликт с Китаем, теряя интерес к Украине. По его словам, на это указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск.

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Марина Совина
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