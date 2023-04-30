В США рассказали о потере интереса Байдена к Украине

Журналист Моррис: Байден обращает все больше внимания на отношения с КНР, забывая о Киеве

Президент США Джо Байден и его окружение все больше внимания обращают на конфликт с Китаем, теряя интерес к Украине. Об этом рассказал американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Так политик прокомментировал материал издания Politico. Согласно статье, Белый дом опасается последствий провала весеннего контрнаступления ВСУ, потому что из-за него может «не оправдать ожиданий» своих союзников.

«Зеленский — все. Мы начинаем новую страницу и фокусируемся на Китае — таково послание», — подчеркнул Моррис.

По его словам, на смещение интересов Вашингтона в сторону конфронтации с КНР указывают, в частности, проведенные на Филиппинах учения американских войск. Это были самые крупные маневры, направленные на имитацию столкновения с Пекином.

Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что для разрешения ситуации необходимо желание всех сторон начать диалог.

В свою очередь, обозреватель Дэниел Депетрис в колонке для издания Newsweek заявил, что большинство стран мира, за исключением Штатов и ряда стран Европы, хотят оставить конфликт на Украине в прошлом и в связи с этим настаивают на его дипломатическом решении.