Newsweek: большинство стран мира хотят оставить конфликт на Украине в прошлом

Большинство стран мира, за исключением США и ряда стран Европы, хотят оставить конфликт на Украине в прошлом и в связи с этим настаивают на его дипломатическом решении. Об этом заявил обозреватель Дэниел Депетрис в колонке для американского журнала Newsweek.

По словам Депетриса, Соединенные Штаты и многие страны Европы желают поражения России и поэтому делают все возможное, чтобы оказывать поддержку Украине. В то же время, как отметил автор колонки, большая часть мира гораздо сильнее заинтересована в прекращении конфликта, чем в поражении России. «Такие страны, как Индия, ЮАР и Индонезия выразили свои предпочтения в решении конфликта путем переговоров», — констатировал он.

Обозреватель добавил, что сегодня в ООН есть люди, которые хотели бы уже сосредоточиться на насущных гуманитарных проблемах, отошедших на второй план из-за конфликта на Украине. «Большинство стран мира хотят двигаться дальше, даже если это означает, что часть украинской земли перейдет России в обмен на прекращение боевых действий», — написал Депетрис.

Ранее обозреватель Уве Парпарт в колонке для издания Asia Times предупредил Вашингтон о последствиях в случае помощи Киеву с Крымом. По его словам, если США и другие страны-члены НАТО попытаются помочь Украине захватить полуостров, то это станет пересечением красной черты для России.