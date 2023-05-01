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20:56, 1 мая 2023Бывший СССР

Пригожин похвастался захваченным в Соледаре оружием

Пригожин заявил, что может вооружить боеприпасами из Соледара миллион человек

Кадр: Telegram-канал «Кепка Пригожина»

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что может вооружить боеприпасами из Соледара миллион человек. Об этом он сообщил в видео, опубликованном его пресс-службой в Telegram-канале.

«Я уже всем рассказал о том, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», — заявил Пригожин. Основатель ЧВК отметил, что захваченное в Соледаре вооружение «пригодно к употреблению».

Ранее Пригожин поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковника Александра Сырского с 1 Мая. По его словам, город Соледар, откуда основатель ЧВК «Вагнер» записал видео, является лучшим местом для поздравления с Днем международной солидарности трудящихся.

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Варвара Кошечкина
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