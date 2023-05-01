Пригожин похвастался захваченным в Соледаре оружием

Пригожин заявил, что может вооружить боеприпасами из Соледара миллион человек

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что может вооружить боеприпасами из Соледара миллион человек. Об этом он сообщил в видео, опубликованном его пресс-службой в Telegram-канале.

«Я уже всем рассказал о том, что у меня хранится вооружение на миллионную армию. Я могу вооружить миллион человек», — заявил Пригожин. Основатель ЧВК отметил, что захваченное в Соледаре вооружение «пригодно к употреблению».

Ранее Пригожин поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковника Александра Сырского с 1 Мая. По его словам, город Соледар, откуда основатель ЧВК «Вагнер» записал видео, является лучшим местом для поздравления с Днем международной солидарности трудящихся.