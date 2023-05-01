Пригожин опубликовал видеопоздравление с 1 мая для Зеленского

Пригожин поздравил Зеленского и командующего сухопутными войсками ВСУ с 1 мая

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил президента Украины Владимира Зеленского с 1 мая. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Кепка Пригожина».

«Владимир Александрович, дорогой, генералу Сырскому тоже мои поздравления с 1 Мая», — поздравил президента Украины Владимира Зеленского и командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерала-полковника Александра Сырского Евгений Пригожин.

По словам Пригожина, город Соледар, откуда основатель ЧВК «Вагнер» записал видео, является лучшим местом для поздравления с Днем международной солидарности трудящихся. «Мир! Труд! Май!» — закончил свое обращение Пригожин.

В ноябре 2022 года Евгений Пригожин назвал президента Украины «твердым, уверенным в себе, прагматичным, симпатичным парнем». Пригожин подчеркнул, что при этом Владимир Зеленский «является президентом страны враждебной в настоящий момент Российской Федерации».

30 апреля стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Артемовска. Военные взяли под контроль Медицинский колледж и базу противника.