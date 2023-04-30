Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:57, 30 апреля 2023Бывший СССР

Бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ на западе Артемовска

RusVesna: бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ на западе Артемовска и взяли медколледж

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Артемовска (украинское название — Бахмут) и взяли под контроль Медицинский колледж и базу противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков.

В северной части серой зоны города продолжаются стрелковые бои вдоль улицы Александра Матросова. Юго-западнее перекрестка улиц Декабристов и Александра Матросова российские военные взяли под контроль ряд частных домов, превращенных в огневые точки ВСУ).

Под напором вагнеровцев ВСУ вынужденно отступили с территории воинской части. Бои продолжаются у многоэтажных домов в районе перекрестков улицы Освободителей Донбасса и улиц Леваневского и Чайковского.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за субботу, 29 апреля, продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за ВСУ — 2,98 квадратных километра территории города.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
В США рассказали о потере интереса Байдена к Украине
США обвинили в разжигании конфликта на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ на западе Артемовска
Финансист перечислила правила ведения личного бюджета
Меркель признала свою вину в расколе общества в Германии
Россиян предупредили об ужесточении правил выдачи ипотеки
Названы несогласные с позицией США по Украине страны
Самолет-разведчик НАТО приблизился к Крыму перед атакой ВСУ на Севастополь
Диетолог заявила о вреде шашлыка для здоровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.