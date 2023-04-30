RusVesna: бойцы ЧВК «Вагнер» продавили оборону ВСУ на западе Артемовска и взяли медколледж

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продавили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Артемовска (украинское название — Бахмут) и взяли под контроль Медицинский колледж и базу противника. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков.

В северной части серой зоны города продолжаются стрелковые бои вдоль улицы Александра Матросова. Юго-западнее перекрестка улиц Декабристов и Александра Матросова российские военные взяли под контроль ряд частных домов, превращенных в огневые точки ВСУ).

Под напором вагнеровцев ВСУ вынужденно отступили с территории воинской части. Бои продолжаются у многоэтажных домов в районе перекрестков улицы Освободителей Донбасса и улиц Леваневского и Чайковского.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за субботу, 29 апреля, продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, за ВСУ — 2,98 квадратных километра территории города.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.