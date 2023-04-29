Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Пригожин заявил о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Артемовске за субботу на 100-150 м

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что бойцы группы за субботу, 29 апреля, продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 100-150 метров, за Вооруженными силами Украины (ВСУ) — 2,98 квадратных километра территории города. Об этом сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

«Сегодня подразделения «Вагнер» продвинулись на 100-150 метров в Бахмуте... Осталось 2,98 квадратных километра территории города», — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» могут быть выведены из Артемовска из-за острой нехватки боеприпасов.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.