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23:37, 1 мая 2023Бывший СССР

Два канадских наемника погибли на Украине

CBC: сражавшиеся на стороне Украины канадские наемники погибли в районе Артемовска

Фото: Peter Druk / Globallookpress.com

Два канадских наемника, сражавшихся на стороне Украины, погибли в районе Артемовска. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным телеканала, речь идет о Кайле Портере и Коуле Зеленко, которые ранее служили в Вооруженных силах Канады. На Украине они вступили в иностранный легион. По словам командира погибших, в конце апреля им дали задание удерживать маршрут снабжения в Артемовске.

После их подразделение было обстреляно. Канадцы и трое украинских солдат укрылись в укрепленном бункере. По ему был нанесен удар, из-за которого все бойцы погибли.

По информации телеканала, всего минимум пять канадцев погибли в ходе конфликта на Украине.

Ранее Госдеп США подтвердил гибель американца на Украине. При этом в Госдепе отказались раскрыть конкретные детали о как о самом гражданине, так и об обстоятельствах его смерти.

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Екатерина Подвигина
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