В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале об обстреле Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров, а также Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде, в результате чего произошла детонация на складах с боеприпасами. Помимо этого были поражены железнодорожные составы.