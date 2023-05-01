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01:19, 1 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка и Макеевки со стороны ВСУ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своем Telegram-канале об обстреле Донецка и Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что украинские военные обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив семь снарядов калибра 155 миллиметров, а также Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде, в результате чего произошла детонация на складах с боеприпасами. Помимо этого были поражены железнодорожные составы.

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Марина Совина
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