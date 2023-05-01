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12:27, 1 мая 2023Бывший СССР

На Украине показали американские авиационные ракеты

Командующий воздушными силами Украины Олещук опубликовал фото авиационных ракет Zuni
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Wikipedia

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал фото американских авиационных ракет Zuni. Об этом сообщает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.

«Командующий Воздушными силами ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе», — говорится в публикации.

Ранее заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух-земля» для использования ее военно-воздушными силами. По ее словам, боеприпасы можно устанавливать и на вертолеты.

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Кристина Есикова
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