На Украине показали американские авиационные ракеты
Командующий воздушными силами Украины Олещук опубликовал фото авиационных ракет Zuni
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук опубликовал фото американских авиационных ракет Zuni. Об этом сообщает агентство «УНИАН» в своем Telegram-канале.
«Командующий Воздушными силами ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») Николай Олещук показал Су-25 с американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе», — говорится в публикации.
Ранее заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух-земля» для использования ее военно-воздушными силами. По ее словам, боеприпасы можно устанавливать и на вертолеты.