Пентагон сообщил о планах передать Украине авиационные ракеты

Пентагон: США передадут Украине четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух-земля» для использования ее военно-воздушными силами, заявила заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер, пишет РИА Новости.

Представительница Пентагона уточнила, что ракеты можно устанавливать и на вертолеты. «Это ракеты "воздух-земля" — ближнего радиуса действия», — сообщила она о планах.

В пятницу, 6 января, США выделили для Украины еще три миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтону необходимо обеспечить поставки Украине необходимой военной помощи для «продолжения наступления».