Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:10, 7 января 2023Мир

Пентагон сообщил о планах передать Украине авиационные ракеты

Пентагон: США передадут Украине четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni

Фото: Joint Staff / Globallookpress.com

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса «воздух-земля» для использования ее военно-воздушными силами, заявила заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер, пишет РИА Новости.

Представительница Пентагона уточнила, что ракеты можно устанавливать и на вертолеты. «Это ракеты "воздух-земля" — ближнего радиуса действия», — сообщила она о планах.

В пятницу, 6 января, США выделили для Украины еще три миллиарда долларов в рамках нового пакета помощи.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтону необходимо обеспечить поставки Украине необходимой военной помощи для «продолжения наступления».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
В Белоруссии назвали цели совместной с Россией группировки войск
Вильфанд назвал 2022 год одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Россиянам напомнили о росте пенсий с января
Кандидат на пост спикера палаты представителей США высказался о своем избрании
Пентагон сообщил о планах передать Украине авиационные ракеты
Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Кремля
Российский военнослужащий заявил о нарушении Украиной режима прекращения огня
Пентагон оценил ситуацию с военной помощью Украине на фоне раскола в Конгрессе
В Центральную Россию придут морозы до 35 градусов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.