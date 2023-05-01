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23:57, 1 мая 2023Мир

Над Гавайями пролетел неизвестный воздушный шар

Американские военные отслеживают неизвестный воздушный шар, пролетевший над Гавайями

Фото: Karlheinz Irlmeier / Global Look Press

Американские военные отслеживают неизвестный воздушный шар, пролетевший над Гавайскими островами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, объект пролетел над принадлежащим Соединенным Штатам архипелагом, но держался в стороне от секретных объектов.

Отмечается, что военные отслеживали шар с конца прошлой недели и пришли к выводу, что он не представляет угрозы для воздушных судов или национальной безопасности. Сейчас объект летит над Тихим океаном в сторону Мексики.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар и был сбит на следующий день, 4 февраля, по приказу американского президента Джо Байдена.

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Юлия Мискевич
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