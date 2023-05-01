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22:42, 1 мая 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы заявил о «сдаче» Украины Западом

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Запад «сдал» Украину, не приняв ее в ЕС и НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Западные союзники «сдали» Украину, оказавшись принять ее в Евросоюз и в НАТО. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Союзнички Украину "сдали" по полной программе. Уже в НАТО не берут, в ЕС не берут», — пояснил Соскин. Он также высказал мнение, что летом «все это закончится». «Денег нет, а нет денег — значит, нельзя будет пенсии выплатить. Надо 4-5 миллиардов в месяц. А где их взять?» — задался он вопросом.

Ранее Олег Соскин заявил, что Польша провоцирует прямое столкновение с Россией. По его словам, Варшава закупает оружие и увеличивает личный состав своих вооруженных сил с целью подготовки к прямой конфронтации с Москвой.

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Марина Совина
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