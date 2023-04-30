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20:47, 30 апреля 2023Мир

В Киеве заявили о подготовке Польши к прямой конфронтации с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: Польша провоцирует Россию к прямому столкновению

Фото: Christian Spicker /

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Польша провоцирует прямое столкновение с Россией. Он прокомментировал политическую обстановку на своем YouTube-канале.

«Польша идет путем наращивания военных усилий. <...> Они осуществляют открытые враждебные действия против России. Последние события — это уже прямой вызов», — посчитал эксперт.

По его словам, Варшава закупает оружие и увеличивает личный состав своих вооруженных сил с целью подготовки к прямой конфронтации с Москвой. Соскин подчеркнул, что в настоящий момент Польша проводит провокационную политику в отношении дипломатической миссии РФ.

В субботу, 29 апреля, представители мэрии Варшавы ворвались на территорию школы при посольстве России вместе с полицией. Сотрудники диппредставительства и учебного учреждения отказались открывать им ворота, после чего польские власти стали выламывать двери.

МИД России позже пообещал жестко отреагировать на произошедшее, назвав случившееся нарушением Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

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Сергей Равин
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