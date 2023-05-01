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18:16, 1 мая 2023Бывший СССР

Зеленский поговорил по телефону с Трюдо

Президент Украины Зеленский поговорил по телефону с премьером Канады Трюдо

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили программу долгосрочного сотрудничества в сфере обороны», — сообщил он.

Зеленский добавил, что отметил в разговоре начало конфискации зарубежных активов России, а также призвал усилить санкционное давление на Москву. Помимо этого, политики согласовали позиции в преддверии саммита НАТО и других международных мероприятий.

Ранее сообщалось, что президент Украины пообщался с главой Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили потребности украинской армии, а также перспективы планируемого республикой контрнаступления.

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Варвара Кошечкина
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