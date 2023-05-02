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12:19, 2 мая 2023Мир

ООН предупредила о новом миграционном кризисе

WP: ООН предупредила о возможности нового миграционного кризиса из-за ситуации в Судане

Фото: Reuters

Более 800 тысяч человек могут покинуть Судан, если боевые действия в стране продолжатся. В ООН считают, что это приведет к очередному масштабному кризису беженцев в регионе. Цитату приводит газета The Washington Post.

Как отмечает Reuters со ссылкой на слова представителей организации, более 100 тысяч беженцев уже перебрались из Судана в соседние страны, спасаясь от конфликта.

Миграционный кризис представляет непосредственную угрозу для соседей Судана, пишет WP: речь идет в первую очередь о Египте и Чаде.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и Силами быстрого реагирования — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

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Елизавета Наумова
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