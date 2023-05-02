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00:05, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Автор мема «Бархатные тяги» раскрыл подробности переговоров по поводу боя

Автор мема «Бархатные тяги» Рабаданов рассказал о встрече с организаторами лиги Hardcore

Фото: @аl_bugha

Автор мема «Бархатные тяги» Гаджимурад Рабаданов раскрыл подробности переговоров со спортивной организацией Hardcore FC по поводу участия в профессиональном бою. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что уже встречался с организаторами лиги.

«По бою не могу ничего сказать, мы были в гостях в лиги Hardcore, очень приятно провели время там, но договоренности и конкретики по поводу боя пока что нет», — сказал автор «Бархатных тяг».

Ранее Рабаданов сообщал, что с ним связывалось несколько организаций с предложением поучаствовать в кулачном бою. «На все это я смотрю, как баран на новые ворота, потому я пока еще не отклоняю, но и не даю конкретного согласия», — отмечал он.

Гаджимурад Рабаданов — депутат Народного собрания города Кизляр Республики Дагестан и по совместительству директор строительной компании. Весной 2023 года Рабаданов прославился благодаря мему «Бархатные тяги», который в сети распространился в качестве шутки о забавной обуви. В основу мема было взято голосовое сообщение Рабаданова семилетней давности, которое он отправлял в группу друзей в мессенджере WhatsApp.

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Олег Давыдов
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