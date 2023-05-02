Гуляющие вдвоем на Камчатке медведь и лиса попали на видео

Гуляющих вдвоем медведя и лису заметили на Камчатке

Жители Камчатки заметили медведя и лису, гуляющих вдвоем недалеко от реки Авача. Об этом сообщает KP.RU.

Животные попали на видео, их снял местный житель. На кадрах видно, как медведь стоит у обочины, а в нескольких метрах от него на снегу лежит лиса. Оператор назвал животных «приятной парой» и попытался привлечь внимание косолапого, несмотря на то, что это опасно.

Отмечается, что лисы могут следовать за медведями, чтобы воровать у них добычу.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области местные жители спасли голодных медвежат. Очевидцы не заметили медведицы с детенышами и предположили, что ее могли убить.