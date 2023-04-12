В российском регионе спасли голодных медвежат

В Тюменской области спасли голодных медвежат

В Тюменской области местные жители спасли голодных медвежат. Об этом сообщается на странице зоопитомника экзотических животных во «ВКонтакте».

«Внезапно в небольшой деревушке Дубровное в Вагайском районе разнесся пронзительный крик. Голодные медвежата, слабые и беззащитные, вышли из леса и буквально облепили людей, которые пытались им помочь. Три малыша смотрели на своих спасителей со слезами на глазах, хватались за людские руки и не отпускали их», — говорится в сообщении.

По словам сотрудников зоопитомника, неизвестно, сколько времени медвежата бродили без еды. Очевидцы не заметили с ними медведицы и предположили, что ее могли убить.

«Никто не знает, что случилось с мамой. Рабочие, которые нашли медвежат, вызвали наших егерей, чтобы проверить их состояние и обеспечить безопасность. Мы кормим этих малышей и ждем звонка из Госохотдепартамента, чтобы узнать, что делать дальше», — рассказал глава Дубровинского сельского поселения Виктор Орлов.