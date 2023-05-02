Лишь одна партия в Белоруссии захотела легализоваться

Глава Минюста Белоруссии Хоменко: лишь партия «Белая Русь» подала документы на регистрацию

Лишь партия «Белая Русь» в настоящий момент соответствует законодательству Белоруссии, иные политические организации не подали документы на перерегистрацию, заявил глава министерства юстиции республики Сергей Хоменко. Его слова передает БЕЛТА.

«На сегодняшний день все условия, которые обозначены в нашем законодательстве, выполнены только одной партией — Белорусской партией "Белая Русь"», — сказал министр.

Ранее эксперт «Белой Руси» Петр Петровский заявил «Ленте.ру», что модель многовекторной политики Белоруссии изменилась, тем не менее она пытается сохранить контакт с Западом. Он отметил, что запрос на это есть и со стороны России.