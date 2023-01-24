У Белоруссии увидели стремление сохранить контакт с Западом

Политолог Петровский: Белоруссия попытается сохранить контакт с Западом

Модель многовекторной политики Белоруссии изменилась, тем не менее она пытается сохранить контакт с Западом. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал эксперт белорусского общественного объединения «Белая Русь» Петр Петровский.

По его словам, сутью многовекторной политики страны был принцип равного количества экспортных стратегий (то есть равенство доли экспорта на разные рынки, в том числе и европейский), однако впоследствии ее оценили как провальную.

Петровский считает, что в нынешней международной ситуации Белоруссия все еще способна на проведение многовекторной внешней политики, однако современное понимание многовекторности в Белоруссии не политическое, а экономическое. «И это многовекторность не вопреки России, а вместе с Россией и для России», — подчеркнул политолог.

При этом он отметил, что Белоруссия будет пытаться сохранить канал связи с Западом, запрос на это есть и со стороны России. Эксперт считает, что нынешний глава МИД Сергей Алейник делает это для продолжения попыток дипломатического разрешения украинского конфликта. «У Алейника стоит задача сохранить канал коммуникаций с Западом. И он пытается это сделать прежде всего через инструмент Ватикана», — пояснил Петровский.

Ранее член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила что многовекторность президента Белоруссии Александра Лукашенко по ряду геополитических вопросов несет в себе серьезные риски. Ковитиди также отметила, что без поддержки Москвы и углубленной интеграции с Россией сохранить политическую стабильность в Белоруссии практически невозможно.

