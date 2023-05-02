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19:38, 2 мая 2023Среда обитания

Экоактивисты перекрыли центр Вены

Активисты Letzte Generation перекрыли дорогу в центре Вены с требованием защитить климат

Фото: Michael Sohn / АР

Активисты экологического движения Letzte Generation перекрыли движение транспорта на дороге в центре Вены. Протестующие требуют от австрийских властей принять меры по защите климата. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте движения.

«Люди Letzte Generation протестуют вместе с многочисленными сторонниками в рамках майской волны протестов. Группа митингующих в настоящее время со скоростью улитки движется по улице Опернринг», — говорится в публикации.

Экоактивисты требуют ограничить максимальную скорость движения на трассах до 100 километров в час. По словам протестующих, человечество катится в климатическую пропасть — если не принять меры, то катастрофических последствий не удастся избежать.

«Мы — пожарная сигнализация спящего общества и последнее поколение, которое еще может принять какие-либо меры», — заявили активисты и добавили, что властям следует немедленно начать действовать.

Ранее активисты Letzte Generation захотели провести масштабные демонстрации в Берлине и «парализовать» город на две недели. Участники акции собирались приклеить себя к дорогам, препятствуя движению транспорта, и устроить протестные шествия.

Нина Ташевская
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