Экоактивисты «парализуют» Берлин на две недели

Welt am Sonntag: Экоактивисты хотят «парализовать» весь Берлин на две недели с 19 апреля

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») хотят провести масштабные демонстрации в Берлине, «парализовав» город на две недели. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

«Активисты планируют, среди прочего, "парализовать" Берлин многочисленными акциями блокады, начиная с 19 апреля», — говорится в публикации. Уточняется, что участники акции собираются приклеить себя к дорогам, препятствуя движению транспорта, и устроить протестные шествия. Демонстрации будут проводиться без предупреждения, пишет газета.

По данным издания, для реализации задуманного необходимо 160 человек в день. В настоящее время, согласно информации на сайте «Последнего поколения», количество желающих присоединиться к акциям превысило 650 человек. Приезжих активистов движение обеспечит жильем на период протеста.

Ранее экоактивисты спилили дерево перед федеральным ведомством немецкого канцлера Олафа Шольца. Они пояснили, что целью акции было сделать разрушение в центре Берлина видимым.