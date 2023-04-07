Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
00:35, 8 апреля 2023Среда обитания

Экоактивисты «парализуют» Берлин на две недели

Welt am Sonntag: Экоактивисты хотят «парализовать» весь Берлин на две недели с 19 апреля

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») хотят провести масштабные демонстрации в Берлине, «парализовав» город на две недели. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

«Активисты планируют, среди прочего, "парализовать" Берлин многочисленными акциями блокады, начиная с 19 апреля», — говорится в публикации. Уточняется, что участники акции собираются приклеить себя к дорогам, препятствуя движению транспорта, и устроить протестные шествия. Демонстрации будут проводиться без предупреждения, пишет газета.

По данным издания, для реализации задуманного необходимо 160 человек в день. В настоящее время, согласно информации на сайте «Последнего поколения», количество желающих присоединиться к акциям превысило 650 человек. Приезжих активистов движение обеспечит жильем на период протеста.

Ранее экоактивисты спилили дерево перед федеральным ведомством немецкого канцлера Олафа Шольца. Они пояснили, что целью акции было сделать разрушение в центре Берлина видимым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке Украины к крупнейшей мобилизации граждан
Стало известно о провалившейся попытке ВСУ захватить ЗАЭС
В Госдуме назвали неожиданным решение Кержакова уехать из России
Зеленский заявил о безальтернативном варианте для мира
Тутберидзе высказалась о противостоянии Загитовой и Медведевой
Звезда сериала «Актрисы» призвала занести москвичек в Красную книгу
Экоактивисты «парализуют» Берлин на две недели
Раскрыта причина экстремальной яркости у загадочного объекта M82 X-2
Депутаты призвали проверить информацию о называющем себя женщиной сотруднике ВШЭ
Минобороны заявило о плане Киева обвинить Россию в применении химоружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.