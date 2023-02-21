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20:22, 21 февраля 2023Среда обитания

Экоактивисты спилили дерево в центре Берлина ради защиты лесов

Экоактивисты спилили дерево перед ведомством канцлера Германии, чтобы защитить леса

Фото: @AufstandLastGen

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца. Повредив растение в центре Берлина, участники акции рассчитывают защитить леса от уничтожения, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

На фото, которое прикреплено к публикации, молодой человек и девушка стоят на фоне срубленного дерева и держат плакат с надписью «"Последнее поколение" перед переломным моментом». Экоактивисты пояснили, что таким образом делают разрушение в центре Берлина видимым.

В Letzte Generation отметили, что каждую минуту в мире уничтожают площади леса, сопоставимые по размеру с 42 футбольными полями. В результате с планеты исчезают важные для будущего человечества запасы углерода. «Бизнес и политика перепиливают ветки, на которых сидит цивилизация», — добавили активисты.

15 февраля представители Letzte Generation приклеили себя к мосту Мюлендамм в Берлине и залили проезжую часть бетоном, чтобы выступить против транспортной политики немецкого правительства. Из-за проведения протестной акции в городе образовались пробки, на место пришлось выехать полиции.

Нина Ташевская
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