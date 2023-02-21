Экоактивисты спилили дерево в центре Берлина ради защиты лесов

Экоактивисты спилили дерево перед ведомством канцлера Германии, чтобы защитить леса

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца. Повредив растение в центре Берлина, участники акции рассчитывают защитить леса от уничтожения, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

На фото, которое прикреплено к публикации, молодой человек и девушка стоят на фоне срубленного дерева и держат плакат с надписью «"Последнее поколение" перед переломным моментом». Экоактивисты пояснили, что таким образом делают разрушение в центре Берлина видимым.

В Letzte Generation отметили, что каждую минуту в мире уничтожают площади леса, сопоставимые по размеру с 42 футбольными полями. В результате с планеты исчезают важные для будущего человечества запасы углерода. «Бизнес и политика перепиливают ветки, на которых сидит цивилизация», — добавили активисты.

15 февраля представители Letzte Generation приклеили себя к мосту Мюлендамм в Берлине и залили проезжую часть бетоном, чтобы выступить против транспортной политики немецкого правительства. Из-за проведения протестной акции в городе образовались пробки, на место пришлось выехать полиции.