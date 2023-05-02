76-летняя Шер рассталась с 37-летним возлюбленным

TMZ: 76-летняя певица Шер рассталась с 37-летним возлюбленным на фоне новостей о помолвке

76-летняя американская певица Шер рассталась со своим 36-летним возлюбленным, музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардсом на фоне новостей о помолвке. Об этом пишет TMZ.

Источник сообщил TMZ, что пара разорвала отношения «пару недель назад», однако причина расставания не разглашается. Он также заявил, что Шер и Эдвардс на самом деле никогда не были помолвлены, и пара просто решила «подыграть спекуляциям».

Ранее исполнительница опубликовала в соцсетях фотографию кольца с крупным бриллиантом. «Без лишних слов, Александр», — написала Шер.

О романе пары стало известно в октябре. По словам певицы, она познакомилась с Эдвардсом в сентябре на Неделе моды в Париже.