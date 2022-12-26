76-летней певице Шер сделал предложение 36-летний возлюбленный

76-летняя певица Шер сообщила, что выходит замуж за 36-летнего рэпера Александра Эдвардса

Американская певица Шер сообщила на своей странице в Twitter, что выходит замуж.

76-летней артистке сделал предложение 36-летний возлюбленный, музыкальный продюсер и рэпер Александр Эдвардс. Исполнительница опубликовала в аккаунте фотографию кольца с крупным бриллиантом. «Без лишних слов, Александр», — написала Шер.

О романе пары стало известно в октябре. По словам певицы, она познакомилась с Эдвардсом в сентябре на Неделе моды в Париже.

В начале декабря Шер сообщила, что ее мать, актриса Джорджия Холт, умерла на 96-м году жизни.

Ранее британская певица Адель рассказала о переживаниях в период развода с предпринимателем Саймоном Конекки. Исполнительница сообщила, что во время прекращения отношений с мужем у нее ежедневно было пять терапевтических сеансов с психологом.