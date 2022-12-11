Умерла мать певицы Шер

Американская певица Шер сообщила о смерти своей 96-летней матери, актрисы Джорджии Холт

Американская певица Шер сообщила о том, что ее мать, актриса Джорджия Холт, умерла на 96 году жизни. Об этом исполнительница рассказала в своем аккаунте в Twitter.

Причина смерти актрисы не уточняется.

Джорджия Холт (настоящее имя — Джеки Джин Крауч) родилась в городе Кенсетт штата Арканзас, в подростковом возрасте стала сниматься в кино. Сыграла несколько эпизодических ролей в 1950-х годах. Шесть раз была замужем. Ее старшая дочь от первого брака — Шерилин Саркисян, ставшая известной под псевдонимом Шер.

Ее второй ребенок — актриса Джорджанна Лапьер. Она снималась в триллере «Если бы стены могли говорить» и сериале «Остров фантазий», а также в других проектах.

Ранее сообщалось, что 76-летняя певица Шер решила избавиться от роскошного поместья в Малибу.