Адель рассказала о посещении психолога пять раз в день в период развода

Певица Адель рассказала, что посещала психолога пять раз в день в период разрыва с мужем

Британская певица Адель рассказала о переживаниях в период развода с предпринимателем Саймоном Конекки. Об этом сообщает The Independent.

Исполнительница сообщила, что во время прекращения отношений с мужем у нее было пять терапевтических сеансов с психологом в день. Артистка добавила, что позже из-за напряженного графика ей не удавалось посещать специалиста на протяжении нескольких лет, однако недавно она вновь начала проходить терапию.

«Теперь я делаю это, потому что просто хочу быть уверенной, что каждую неделю наполняю себя, чтобы убедиться, что я могу дать вам все», — сообщила Адель, подчеркнув, что живые выступления до сих пор вызывают у нее страх.

Певица вышла замуж за Саймона Конекки в 2018 году. Спустя три года, в 2021-м, пара подала на развод.

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