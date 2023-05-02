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17:26, 2 мая 2023Экономика

Цены на нефть упали ниже 77 долларов впервые с марта

Стоимость фьючерсов на Brent упала ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мировые цены на нефть эталонной марки Brent упали ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:09 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent подешевели на 3,3 процента, до 76,7 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI снизилась на 3,62 процента, до 72,9 доллара.

Brent от TradingView

По мнению аналитиков Bloomberg, нефть дешевеет на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики и, соответственно, уровня спроса на топливо. Дополнительным фактором стало снижение рентабельности нефтепереработки во всем мире из-за увеличения предложения нефтепродуктов.

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Софья Ермакова
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