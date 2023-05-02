Цены на нефть упали ниже 77 долларов впервые с марта

Стоимость фьючерсов на Brent упала ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта

Мировые цены на нефть эталонной марки Brent упали ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:09 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent подешевели на 3,3 процента, до 76,7 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI снизилась на 3,62 процента, до 72,9 доллара.

По мнению аналитиков Bloomberg, нефть дешевеет на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики и, соответственно, уровня спроса на топливо. Дополнительным фактором стало снижение рентабельности нефтепереработки во всем мире из-за увеличения предложения нефтепродуктов.