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14:35, 2 мая 2023Россия

Автобус с 36 пассажирами загорелся на российской трассе и попал на видео

В Новосибирской области полностью сгорел перевозивший 36 человек автобус

В Новосибирской области загорелся рейсовый автобус, в салоне которого находились несколько десятков человек. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев с места опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

ЧП произошло утром во вторник, 2 мая, на трассе в Доволенском районе области. По словам местных жителей, автобус ПАЗ собирает людей по разным селам. «В салоне автобуса было достаточно много народа. Люди ехали кто в больницу, кто на учебу, кто по каким-либо еще делам... Люди лезли в окна, чтобы спастись», — рассказала одна из пассажирок и добавила, что в результате случившегося никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по российскому региону сообщили, что до прибытия пожарных из салона самостоятельно эвакуировались 36 человек, пострадавших нет, все направлены другим автобусом в село Довольное. Автобус сгорел полностью.

В начале апреля в регионе уже был зафиксирован подобный случай. Пассажирский автобус с людьми в салоне вспыхнул днем 4 апреля на 69-м километре трассы К-14 «Р-256 — Сузун».

Евгения Куликова
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