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09:13, 5 апреля 2023Россия

Автобус с 30 пассажирами загорелся на ходу на российской трассе и попал на видео

На трассе в Новосибирской области загорелся автобус с 30 пассажирами

Пассажирский автобус с людьми вспыхнул на ходу на трассе в Новосибирской области. Пожар попал на видео, которое опубликовал министр транспорта региона Анатолий Костылевский в Telegram.

На кадрах видно полностью объятый пламенем автобус. Рядом стоят люди, которые наблюдают за пожаром.

Как рассказал Костылевский, инцидент произошел днем 4 апреля на 69-м километре трассы К-14 «Р-256 — Сузун». Автобус следовал по маршруту Сузун — Федоровский, когда в моторном отсеке началось возгорание. В этот момент внутри находились 30 человек. Водитель транспортного средства сразу остановился и открыл двери, чтобы пассажиры эвакуировались. После этого мужчина попытался самостоятельно справиться с пожаром, однако двух огнетушителей не хватило для того, чтобы справиться с огнем.

В результате возгорание ликвидировали прибывшие на место пожарные, добавил Костылевский. Пассажиры продолжили путь на резервном автобусе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Тюмени на перекрестке на ходу загорелся автобус, переполненный пассажирами. По словам очевидцев, водитель транспортного средства выбирался из горящего транспорта последним через форточку. Момент происшествия попал на видео.

Константин Лысяков
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