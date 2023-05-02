Девятилетний ребенок получил химические ожоги после посещения кафе в Москве

В Москве 9-летний ребенок получил химические ожоги языка и пищевода после посещения кафе

В центре Москвы девятилетний ребенок получил химические ожоги после посещения одного из кафе. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Там уточняется, что кафе, где пострадал ребенок, находится на улице Солянка. Туда 1 мая пришла женщина с 9-летним сыном — ребенок выпил сок из бутылки, после чего ему стало плохо.

Пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него химический ожог языка и пищевода. Жизнь ребенка вне опасности, после случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее в Москве двухлетний мальчик выпил жидкость для чистки унитазов и попал в больницу. Ребенка доставили в больницу с химическим ожогом полости рта и пищевода.