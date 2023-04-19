В Москве двухлетний ребенок выпил жидкость для чистки унитазов

В Москве двухлетний мальчик выпил жидкость для чистки унитазов и попал в больницу

В Москве двухлетний мальчик выпил жидкость для чистки унитазов и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, ребенка госпитализировали в отделение токсикологии Московской детской больницы № 13 с химическим ожогом верхних отделов пищеварительного тракта — полости рта и пищевода.

Сотрудники МВД России работают с семьей ребенка.

Ранее под Волгоградом ребенок отпил из оставленной родителями бутылки с уксусом. Его также госпитализировали с химическими ожогами верхних отделов пищеварительной системы.