В России двухлетний ребенок выпил уксус и попал в реанимацию

Под Волгоградом двухлетний ребенок отпил из бутылки с уксусом и попал в реанимацию

В Волгоградской области двухлетний ребенок отпил из оставленной родителями бутылки с уксусом. Родители мальчика сразу вызвали ему скорую помощь, сообщает издание «Новости Волгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

У ребенка выявили химический ожог верхних отделов пищеварительного тракта — полости рта и пищевода, пояснил источник. Его поместили в реанимационное отделение.

Врачи проводят мальчику необходимые процедуры, в том числе промывают ему желудок.

Ранее в Подмосковье шестилетний мальчик выпил моющее средство в детском саду. Мальчик зашел на кухню и отпил из стоявшей на столе кружки, в которую до этого налили средство для посудомоечной машины. Когда воспитатели обратили внимание на ребенка, у него уже посинели губы. Мальчика госпитализировали, на момент поступления в стационар врачи оценивали его состояние как тяжелое.