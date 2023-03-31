Шестилетний мальчик выпил моющее средство в российском детском саду

В Новой Москве воспитанник детского сада выпил средство для посудомоечной машины

Шестилетний ребенок выпил моющее средство в одном из детских садов Новой Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мальчик самостоятельно зашел на кухню и отпил из стоявшей там кружки. Оказалось, что перед этим в нее налили средство для посудомоечной машины. Когда воспитатели заметили отсутствие ребенка в группе, у него уже посинели губы. Он пытался обратить на себя внимание взрослых и махал им руками.

Мальчика госпитализировали, он находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В феврале шестилетний мальчик умер в подмосковном детском саду во время урока физкультуры. После того как ребенку стало плохо, воспитатели вызвали скорую помощь. Прибывшие на место диагностировали остановку сердца и не смогли реанимировать мальчика. У погибшего ребенка был врожденный порок сердца.