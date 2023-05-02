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16:50, 2 мая 2023Из жизни

Таракан стал звездой одного из главных модных событий года Met Gala

Таракан блеснул на красной дорожке Met Gala рядом с певицей Рианной

Кадр: видео Metro

Неожиданный гость блеснул на балу Met Gala в Нью-Йорке. Independent сообщает, что таракан стал звездой одного из главных модных событий года.

Насекомое появилось на красной дорожке перед фотографами среди приглашенных гостей и селебрити. Он прополз по ступеням Метрополитен-музея рядом с камерами прямо перед появлением певицы Рианны и ее избранника, рэпера ASAP Rocky.

Таракана заметил и снял фотограф Кевин Мазур. Снимок разошелся в соцсетях после того, как его опубликовал в своем Twitter-аккаунте журнал Variety. Многие пользователи провозгласили появление таракана главным событием вечера, отставив в сторону селебрити с их изысканными и странными нарядами.

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В комментариях люди делились остроумными ремарками. В частности, пользователи заметили, что таракан появился на Met Gala, чтобы напомнить гостям, что они в Нью-Йорке. Другие интересовались, заплатил ли таракан 50 тысяч долларов за билет. Variety позже сообщил подписчикам, что слава таракана оказалась недолгой. Его жизнь оборвалась, когда на него наступил один из гостей.

В этом году мероприятие было посвящено покойному Карлу Лагерфельду. Шоу назвали «Карл Лагерфельд: коллекция красоты». На красной дорожке отметились Ким Кардашьян, Джаред Лето, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и другие знаменитости.

Ранее сообщалось о китайских таможенниках, которые нашли неизвестный науке вид тараканов. Открытие произошло при проверке груза древесины из Французской Гвианы.

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Антонина Черташ
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