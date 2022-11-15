Таможенники случайно нашли неизвестного науке таракана

Xinhua: таможенники в Китае обнаружили новый вид таракана в грузе из Французской Гвианы

Таможенники в китайской провинции Гуандун нашли в грузе из Южной Америки необычное насекомое, которое оказалось неизвестным науке видом таракана. О том, как сотрудники таможни случайно открыли новый вид таракана, пишет информационное агентство Xinhua.

Насекомое было обнаружено весной прошлого года, когда специалисты осматривали древесину, прибывшую в Китай из Французской Гвианы. Не уточняется, был таракан живым или мертвым.

Неизвестную особь передали ученым, которые сделали анализ ДНК и морфологических признаков. Выяснилось, что полученное насекомое не соответствует ни одному из существующих видов тараканов. В ходе дальнейших исследований стало известно, что неописанный ранее вид относится к классу Latindia. Результаты тестов были опубликованы в китайском научном журнале, специализирующемся на молекулярной биологии.

Ранее сообщалось, что жительница пригорода австралийского Вуллонгонга Трроул, штат Новый Южный Уэльс, обнаружила у себя во дворе новый вид паука, когда пошла выносить мусор. Она отметила, что ей было очень интересно помочь в открытии нового вида пауков.