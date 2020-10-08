Женщина пошла выносить мусор и нашла невиданного ранее паука

Жительница пригорода австралийского Вуллонгонга Трроул, штат Новый Южный Уэльс, обнаружила у себя во дворе новый вид паука, когда пошла выносить мусор. Об этом сообщает издание NDTV.

В 2019 году Аманда Де Джордж (Amanda De George) пошла выносить мусор и увидела красивого ярко-голубого паука с восемью глазами. Любительница природы сделала несколько фотографий членистоногого и опубликовала их в группу Facebook «Зоология на заднем дворе».

«Я выносила отходы и заметила крошечного, но очень красивого паука-скакуна на крышке бака», — написала Де Джордж. Публикация привлекла внимание эксперта по паукам Джозефа Шуберта (Joseph Schubert), который попросил женщину поймать невиданного ранее паука.

В конце концов, после месяцев поисков она снова увидела членистоногое в конце сентября. Де Джордж сумела поймать его в пустой контейнер. Она нашла и другую особь, которую отправила Шуберту в Мельбурн в отдельной коробке, так как пауки-скакуны могут есть друг друга.

Когда Музеи штата Виктория снова откроют свои лаборатории, паук получит название и будет описан как новый вид. Де Джордж сообщила, что ей было очень интересно помочь в открытии нового вида пауков. «Это так здорово, когда у тебя есть возможность сделать свой вклад в науку! Я просто любитель дикой природы и никогда не думала, что смогу это сделать» — заявила она.

Ранее сообщалось, что житель австралийского штата Западная Австралия снял на видео огромного паука, который целиком съел геккона над дверью его дома. Видеоролик напугал пользователей соцсетей, некоторые из них посоветовали автору записи сжечь дом.