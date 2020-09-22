Огромный паук целиком съел геккона и напугал людей

Житель австралийского штата Западная Австралия снял на видео огромного паука, который целиком съел геккона над дверью его дома. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На записи показан гигантский паук, который поедает геккона, сидя над дверным проемом жилого дома. В отражении можно заметить мужчину, который наблюдает за пауком и снимает его на видео. Паук почти полностью проглотил ящерицу, из его рта торчит только ее хвост.

Видеоролик напугал пользователей соцсетей. Некоторые из них посоветовали автору записи сжечь дом. «Вот как в Австралии начались пожары», «Пора переезжать», — комментировали люди.

Эксперт по паукам Лиззи Лоу (Lizzie Lowe) отметила, что на видео — гигантский крабовый паук. По ее словам, эти членистоногие предпочитают есть тараканов, так как у них нет костей, к тому же переварить их проще, чем ящериц.

Она добавила, что по всей видимости, этот паук поймал ящерицу из-за плохого зрения. «Забавный факт об этих пауках: у них ужасное зрение. Они могут различать только свет, темноту и движение. Возможно, именно поэтому он поймал геккона. Он не понял, что это такое», — рассуждала Лоу.

Ранее сообщалось, что пользователь сайта Reddit снял на видео, как паук-птицеед лакомится птицей. На кадрах видно, как огромное членистоногое поедает добычу, превосходящую его в размерах примерно в два раза.