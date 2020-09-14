Поедающий птицу огромный паук попал на видео

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Пользователь сайта Reddit снял на видео, как паук-птицеед лакомится птицей. Ролик появился в сабреддите /oddlyterrifying.

На кадрах видно, как огромное членистоногое поедает добычу, превосходящую его в размерах примерно в два раза.

Автор поста предположил, что запечатлел птицееда голиафа (Theraphosa blondi) — одного из самых больших пауков в мире. Однако Джейсон Данлоп (Jason Dunlop), сотрудник берлинского музея естествознания, заявил изданию Newsweek, что на видео попал паук-птицеед вида Avicularia avicularia.

В комментарии журналистам Данлоп отметил, что, несмотря на название, пауки-птицееды, как правило, не едят птиц.

Паук-птицеед вида Avicularia avicularia обитает в Бразилии на берегах Амазонки. Его длина с учетом ног может достигать 13 сантиметров. Отличительной особенностью вида считаются розовые отметины на концах ног.

Пауки рода Avicularia известны необычным методом обороны. Если они пугаются, они убегают и выстреливают в направлении противника струю экскрементов. Взрослые особи способны стрелять достаточно точно и на расстояние 0,5 — 1 метра.