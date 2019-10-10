Рождение сотни смертоносных пауков попало на видео

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Сотрудники Австралийского парка рептилий штата Новый Южный Уэльс нашли сотни детенышей, отложенных сиднейским лейкопаутинным пауком. Видео с членистоногими опубликовал Daily Mail.

Главный специалист по паукам Кейн Кристенсен (Kane Christensen) аккуратно раскрыл скальпелем кокон из паутины, из которого выползли крошечные сиднейские лейкопаутинные паучата. Эксперты ежегодно собирают яд трех тысяч особей и отправляют фармацевтам, которые разрабатывают противоядие и распространяет его по больницам.

«При сборе ядовитых пауков человек должен быть подготовлен: помимо прочего, он должен иметь стеклянную банку с отверстиями на крышке и пластиковую линейку, чтобы направить паука в емкость, — объяснил Кристенсен. — Мы советуем, чтобы родители объясняли детям правила обращения с пауками. Мы просим не трогать членистоногих руками».

Cиднейский лейкопаутинный паук — одни из самых агрессивных членистоногих во всем мире. Это самый ядовитый паук Австралии, обитающий только в Новом Южном Уэльсе, и второй во всем мире. Токсичность его яда сопоставима с цианидом.

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