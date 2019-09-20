Ужасающий паук со светящимися челюстями вылез из стены офиса

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Житель графства Уилтшир, Великобритания, Крис Браун (Chris Brown) обнаружил в стене своего офиса трехсантиметрового паука со светящимися зелеными челюстями. На ролик со членистоногим обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина заметил, что отверстие между кирпичами стены здания, где находится его офис, окутывает паутина. Он взял шпажку для кебаба, чтобы выманить из отверстия паука, как это делал в детстве.

Вскоре паук зацепился лапой за палочку и вылез из отверстия. У паука длиной около трех сантиметров были светящиеся зеленые челюсти.

В отверстии мужчина увидел еще около четырех пауков.

Британец предположил, что перед ним погребной паук (Segestria florentia). Укусы этого членистоногого не смертельны для человека, однако могут вызвать повышенную возбудимость, спазмы, судороги, прострацию или паралич. Этот вид пауков также известен тем, что съедает собственную мать после вылупления.

В 2019 году в Великобритании заметили рекордное количество пауков из-за того, что лето было теплым и влажным. В стране обитают около 650 видов пауков, 12 из них представляют угрозу для человека.

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