Водитель испугался паука и убил человека

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В Великобритании мужчину лишили водительских прав на три года после того, как он отвлекся во время движения и попал в аварию, завершившуюся смертью пешехода. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В августе 2018 года 31-летний уроженец Литвы Эдвинас Гилиус (Edvinas Gilius) поворачивал направо на оживленном перекрестке в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир на севере Англии. Неожиданно перед его лицом с потолка салона свесился паук.

Испуганный водитель попытался смахнуть членистоногое и потерял управление. Его Mercedes-Benz C220 заехал на тротуар и врезался в столб.

Столб упал на голову 58-летней Джанет Кавуд (Janet Cawood), собиравшейся перейти дорогу по пешеходному переходу, женщина потеряла сознание. Ее немедленно доставили в больницу с серьезными многочисленными травмами головы, включая переломы основания черепа. Она скончалась через 13 дней после аварии.

Гилиус признал себя виновным. В пятницу, 6 сентября, Королевский суд Брадфорда приговорил его к году общественных работ и 220 часам неоплачиваемых работ. Мужчине предстоит выплатить 320 фунтов стерлингов (около 26 тысяч рублей) в качестве компенсации судебных издержек, также его лишили права управлять автомобилем на три года. Судья отметил, что литовец искренне раскаивался в убийстве женщины и ни разу не садился за руль с момента аварии.

В июне сообщалось о водителе из английского графства Гэмпшир, который попал в аварию из-за мусора в автомобиле. Пока британец пытался нащупать стояночный тормоз под грудами хлама на сиденьях и под ногами, его машина скатилась вниз под собственным весом и врезалась в припаркованный автомобиль.

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