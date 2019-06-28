Наркоман перевернул машину ради осьминога и попал под суд

Вынесен приговор британскому наркоману, который устроил ДТП, чтобы спасти несуществующего осьминога. Об этом сообщает издание Metro.

5 февраля 49-летний посудомойщик Роберт Шейпли (Robert Shapley) поехал за лекарствами. Очевидцы видели, как он промчался по шоссе в районе города Кингсбридж в графстве Девон на автомобиле с выключенными габаритными огнями. Позднее его перевернутую машину нашли в кювете неподалеку.

Шейпли объяснил полицейским, что авария произошла, когда он пытался объехать осьминога. Мужчина не отказался от этой версии и после того, как его привезли в отделение полиции. Помимо осьминога, он упоминал других морских существ и пытался читать воображаемую книгу о ежиках.

Полицейским не удалось найти подтверждений, что на дороге действительно присутствовал головоногий моллюск. В моче Шейпли обнаружили следы 10 различных наркотических веществ, в том числе героина, кодеина и марихуаны.

Суд запретил нарушителю управлять автомобилем в течение 20 месяцев и потребовал пройти годовой курс лечения от наркозависимости.

13 июня сообщалось, что в американском штате Южная Каролина женщина выехала на шоссе на игрушечном грузовике. Ее задержали и обвинили в появлении в общественном месте в нетрезвом виде.

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