Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь

Житель австралийского города Денмарк, штат Западная Австралия, стал свидетелем нападения ядовитого паука австралийская вдова на мышь. Сделанные им снимки публикует ABC News.

Рубен Боддингтон (Ruben Boddington) заметил паука во дворе собственного дома. «Я собирался сесть на велосипед и вдруг вижу, как что-то движется возле педалей, — рассказывает он. — Когда присмотрелся, оказалось, что это австралийская вдова заворачивает в паутину еще живую мышь».

Яд австралийских вдов содержит нейротоксин, который временно парализует жертву. После этого паук опутывает ее паутиной, чтобы она не сбежала. «Одного укуса маловато, чтобы мышь потеряла сознание», — утверждает арахнолог Роберт Уайт (Robert Whyte).

Это второй задокументированный случай, когда австралийской вдове удавалось поймать мышь. Полевую мышь, которую паук опутал паутиной, впервые сфотографировали в австралийском штате Новый Южный Уэльс в 2016 году.

Боддингтон уверяет, что в прошлом не замечал австралийских вдов возле своего дома. Мужчина подозревает, что паук попал туда в байдарке, которую одалживал его брат, живущий недалеко от Перта.

Размер австралийской вдовы составляет от 10 миллиметров у самок до 3-4 миллиметров у самцов. Их яд опасен для людей и может привести к смерти, однако они не впрыскивают его при каждом укусе. «Эти пауки невероятно больно кусаются, но только 25 процентов укушенных чувствуют боль», — говорит Уайт.

В марте сообщалось, что паука-птицееда, пожирающего опоссума, впервые сняли на видео. Биологи из университета Мичигана заметили птицееда в джунглях Перу, когда он уже схватил добычу. Опоссум вяло сопротивлялся около 30 секунд, после чего перестал подавать признаки жизни.

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