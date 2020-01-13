Украинец развел дома тысячу пауков-птицеедов

Зоолог из Одессы, Украина, развел дома более тысячи пауков-птицеедов. Об этом сообщает информационный портал «Обозреватель».

Сергей Кудряшов увлекся птицеедами 10 лет назад. Первый паук появился у него в десятом классе. В настоящее время коллекция украинца насчитывает 65 видов и около тысячи особей. Половина его питомцев не ядовиты, а те, что имеют яд, не проявляют агрессии к людям.

По словам Кудряшова, пауков нельзя выдрессировать или приручить, но они привыкают к человеку, который за ними ухаживает. Он кормит своих птицеедов раз в неделю и поливает их водой.

Рацион членистоногих состоит из личинок и тараканов, которых Кудряшов разводит самостоятельно. Его пауки съедают до двух тысяч насекомых в неделю. Самый редкий птицеед в его коллекции — Poecilotheria metallica. Этот вид находится на грани вымирания.

Пауки-птицееды — членистоногие, отличающиеся экзотическим внешним видом, длинными мохнатыми конечностями и броским окрасом. Все виды птицеедов в той или иной степени ядовиты, однако некоторые из них имеют относительно низкую степень токсичности яда.

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