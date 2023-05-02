Полковник объяснил цель заявлений Украины о контрнаступлении

Полковник Литовкин: ВСУ используют заявления о контрнаступлении как психологическое оружие

Заявления Киева о контрнаступлении являются способом психологического воздействия на российскую армию, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Об этом он заявил в интервью изданию Ura.ru.

При этом, по словам Литовкина, ожидаемого эффекта это не возымело, поскольку российские военнослужащие заняты выполнением своих задач. «Армия России не читает подобные заявления. Армия России занимается делом, воюет. А эти заявления рассчитаны на публику слушающую, читающую», — отметил он.

Военный обозреватель добавил, что украинская сторона не готова к контрнаступлению из-за нехватки боевой техники, солдат, снарядов и в особенности решающих видов оружия, в частности, авиации. При этом он обратил внимание на попытки Киева убедить людей в скором начале мощного контрнаступления. «Какое наступление может быть, если танки и бронетехника с воздуха не прикрыты штурмовиками, бомбардировщиками, ударными вертолетами. Это подставляться под разгром», — заявил Литовкин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что Киев выходит на финишную прямую контрнаступления. Он также подчеркнул, что для проведения такой операции необходимы

подготовленные военные, вооружение, снаряды, топливо, одежда и другие ресурсы.